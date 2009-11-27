В интервенционный фонд РФ закуплено 804 тыс. т зерна

26 ноября на Национальной товарной бирже состоялись очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было куплено 102,6 тыс. тонн зерна на общую сумму 401,227 млн. руб. Об этом сообщила пресс-служба ЗАО «НТБ».

За все время торгов государство закупило у сельхозпроизводителей 803,79 тыс. тонн зерна (658,26 тыс. тонн пшеницы 3 класса, 134,73 тыс. тонн пшеницы 4 класса и 10,8 тыс. тонн ржи) на 3,268 млрд. руб.

Средневзвешенная цена закупленной в интервенционный фонд пшеницы 3 класса составила 4209,9 руб/т, пшеницы 4 класса - 3519,2 руб/т, ржи - 2147,5 руб/т.