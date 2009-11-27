В Аргентине переработчики масличных требуют снять запрет на импорт сырья

Аргентинская ассоциация переработчиков масличных культур выступила с требованием к правительству страны снять запрет на импорт соевых бобов, введенный весной этого года, сообщает АПК-Информ.

Напомним, что в последние несколько месяцев объемы переработки масличных в стране снижались - так в октябре было переработано всего 2,1 млн. тонн сои (против 2,8 млн. тонн в октябре прошлого года). Переработчики вынуждены снижать загрузку производственных мощностей из-за сложностей с закупкой сырья, поскольку в ожидании дальнейшего роста цен фермеры сдерживают продажи сои.

Пока правительство не отреагировало на требования ассоциации, при этом, по мнению участников рынка данная мера смогла бы улучшить ситуацию в отрасли в короткие сроки. Основным поставщиков сои в Аргентину мог бы стать соседний Парагвай.