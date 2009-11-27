Украина запретила ввоз скота из Израиля, Туниса и Марокко

Украина с 26 ноября этого года запретила ввоз с территории Израиля, Туниса и Марокко мелкого и крупного рогатого скота, диких жвачных животных и их репродуктивного материала.

Согласно сообщению Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, запрет введен после официального сообщения Международного эпизоотического бюро о регистрации в этих странах заболевания животных блутангом.

Помимо того, Украина запретила ввоз птицы, сырья и продуктов из нее из Кот-Д‘Ивуара из-за регистрации на территории страны заболевания птицы высокопатогенным гриппом.