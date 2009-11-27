Сегодня в Украине до +16

27 ноября в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, только днем на Закарпатье, во Львовской и Ивано-Франковской областях небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов, на Закарпатье до +12 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью -1...+4 градуса, днем 0...+5 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +3...+5 градусов, днем +7...+9 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +1...+3 градуса, днем +6...+8 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...+6 градусов, днем +5...+10 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, на побережье морей +5...+10 градусов, днем +8...+13 градусов.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +11...+16 градусов.

В Ялте без существенных осадков, температура ночью +7..+9 градусов, днем +13...+15 градусов.