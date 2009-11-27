Украина запретила ввоз птицы из Республики Кот-д’Ивуар

Украинская ветеринарная служба запретила ввоз на территорию Украины из Республики Кот-д’Ивуар птицы, сырья и продуктов из нее.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

Отмечается, что, согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, в этой республике зарегистрировано заболевание птицы высокопатогенным гриппом.

Сообщается, что ввоз других продуктов и сырья из этой страны должен осуществляться согласно ветеринарным требованиям относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.