Украина запретила ввоз птицы из Республики Кот-д’Ивуар
11:00, 27 ноября 2009Агро
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Выявлен высокопатогенный грипп
Украинская ветеринарная служба запретила ввоз на территорию Украины из Республики Кот-д’Ивуар птицы, сырья и продуктов из нее.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.
Отмечается, что, согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, в этой республике зарегистрировано заболевание птицы высокопатогенным гриппом.
Сообщается, что ввоз других продуктов и сырья из этой страны должен осуществляться согласно ветеринарным требованиям относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.
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