Украина временно запретила ввоз КРС

Украина временно запретила ввоз мелкого и крупного рогатого скота, диких жвачных животных и репродуктивного материала от них из Марокко, Туниса и Израиля.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

По информации комитета, согласно сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории этих стран зарегистрировано заболевание животных блутангом.

Отмечается, что ввоз из этих стран других грузов, подконтрольных службе Государственной ветеринарной медицины, должен осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями касательно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.