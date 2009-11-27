«АВК» планирует открыть представительство в Латвии

Компания «АВК», один из крупнейших производителей кондитерских изделий, планирует открыть в 2010 году представительство в Латвийской республике для более продуктивного взаимодействия с локальными партнерами, в частности, с крупным сетевым ритейлом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на директора по экспорту кондитерской компании «АВК» Алексея КОНОПЛИЦКОГО.

По мнению А.КОНОПЛИЦКОГО, открытие представительства позволит повысить как оперативность, так и качество принимаемых решений, поможет в полной мере учитывать специфику местного рынка.

«Нашей ближайшей задачей в Латвии будет формирование профессиональной команды для продвижения продукции «АВК» в странах Балтии. В перспективе мы планируем создать прозрачную и интересную для наших партнеров ценовую и территориальную политику, существенно улучшить уровень трейд-маркетинговой активности в ключевых каналах сбыта, оптимизировать логистическую цепочку. Это позволит увеличить уровень представленности и усилить наши позиции на этом рынке. «АВК» стремится в полной мере использовать потенциал зарубежных рынков», - отметил он.

А.КОНОПЛИЦКИЙ добавил, что доля экспорта в общем объеме продаж компании в последние годы в денежном выражении составляет 45-55%. Наибольшие поставки осуществляются в Россию, Казахстан, страны Балтии и Кавказа, Молдову и Беларусь.

Справка УНИАН. Компания «АВК» является одним из крупнейших украинских производителей шоколадных и желейно-жевательных конфет. «АВК» экспортирует свою продукцию в более чем 20 стран мира.

В состав компании входят пять кондитерских фабрик в городах Днепропетровск, Донецк, Мукачево, Луганск.