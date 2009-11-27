Компания "Подолье" выплатила 5,734 млн. грн. процентного дохода
По облигациям серии "А"
Продовольственная компания "Подолье" сегодня своевременно выплатила 5,734 млн. грн. процентов по своим облигациям серии "А" за десятый купонный период.
Об этом идет речь в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, проценты по облигациям выплачены "УкрСиббанком", который является андеррайтером этого выпуска облигаций, в полном объеме из расчета 57,34 грн. на одну облигацию номиналом 1 тыс. грн., или 23% годовых.
Как сообщал УНИАН, 1 июня 2007 года продовольственная компания "Подолье" выпустила 3-летние облигации серии "А" на сумму 100 млн. грн. с ежеквартальной выплатой процентного дохода.
Справка УНИАН. Продовольственная компания "Подолье" создана в марте 2005 в Винницкой области и входит в состав "Укрпроминвест". В состав концерна "Укрпроминвест" входят три сахарных завода, крупнейший из них - Крыжопольский сахарный завод, а также 18 агроформирований в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и удерживают около 20 животноводческих комплексов.
2008 год "Подолье" закончило с чистой прибылью 10,078 млн. грн., увеличив чистый доход на 29,3%, или на 68,655 млн. грн., по сравнению с 2007 годом, - до 302,658 млн. грн.