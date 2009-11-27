В Кировоградской обл. реализация скота и птицы на убой сократилась

В Кировоградской области в январе-октябре т.г. реализация скота и птицы на убой, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилась на 9,7% - до 44,7 тыс. тонн живого веса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Сельхозпредприятия области сократили поставку скота и птицы на убой на 21,2% или на 1,8 тыс. тонн, поставки от населения уменьшились на 7,3% или на 3 тыс. тонн.

В структуре реализации сельскохозяйственными предприятиями скота и птицы на убой доля свиней составляла 56,9% (в январе-октябре 2008 года – 59,7%), крупного рогатого скота – 41,3% (36,2%), птицы всех видов – 1,2% (3,4%).

Согласно сообщению, в сельхозпредприятиях (кроме малых) объем выращенных скота и птицы в январе-октябре 2009 года составлял 9,4 тыс. тонн, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе крупного рогатого скота – 3,3 тыс. тонн (на 7,7%), свиней – 5,8 тыс. тонн (на 12,9%). В то же время, почти на половину уменьшилось количество выращенной птицы и составило 0,3 тыс. голов.

За 10 месяцев соотношение объема выращенного скота и птицы к реализации на убой составило 141,1% (прошлогодний показатель – 104,9%). Среднесуточный прирост КРС увеличился на 16,3% (до 471 г), свиней – на 7,1% (до 273 г).