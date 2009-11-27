Аграрии Винницкой обл. увеличили реализацию семян подсолнечника

В январе-октябре т.г. реализация семян подсолнечника сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась более чем в 3,3 раза или на 84,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 120,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

В частности, в январе-октябре цена семян подсолнечника, которые реализуются сельхозпредприятиями области, увеличилась на 43,8% или 0,534 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1,752 тыс. грн. за 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре т.г. реализация семян подсолнечника сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась в 11,3 раз или 65 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 71,3 тыс. тонн.