«Нибулон» получил в Кременчуге 5,5 га земли

Сельскохозяйственное предприятие ООО СП «Нибулон» (Николаев) получило в Кременчуге (Полтавская обл.) 5,5 га земли под строительство зернового терминала на Днепре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела землепользования горисполкома Татьяна ДВОРОВАЯ.

По ее словам, сессия горсовета выдала «Нибулону» разрешение на проведение экспертной денежной оценки земельного участка для продажи на территории порта.

«Нибулон» выкупил на территории порта три объекта и теперь выкупает землю», – сказала Т.ДВОРОВАЯ.

По данным «Нибулона», емкость терминала в Кременчуге составит 66 тыс. тонн в год, мощность – 200 тыс. тонн в год.

Стоимость строительства оценивается на уровне 15 млн. долл. Запуск терминала запланирован к маю 2010 года.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли. В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП «Нибулон» отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.