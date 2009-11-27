В Винницкой обл. производство сгущенного молока увеличилось

Предприятия Винницкой области в январе-октябре 2009 года произвели 8,350 тыс. тонн сгущенного молока, что на 62,6%, или 3,125 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Валерий КОРОВИЙ.

Также в январе-октябре т.г. предприятия Винницкой области произвели 4,823 тыс. тонн сливок, что на 56,5%, или 1,742 тыс. тонн, больше, чем за 10 месяцев 2008 года.

По словам В.КОРОВИЯ, рост производства обусловлен возросшим спросом на данную продукцию местного производства и сокращением – на аналогичную продукцию импортного производства.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания «Люстдорф», Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие «Литинский молочный завод» и Винницкий городской молочный завод.

В целом в Винницкой области работает 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.