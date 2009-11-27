Украина занимает ведущие места в мире по экспорту зерна и пшеницы

По оценкам Секретариата Всемирной торговой организации, в 2008–2009 годах Украина стала третьей в мире страной по объемам экспорта кормового зерна после США и Аргентины и заняла шестое место по экспорту пшеницы и пшеничной муки после США, ЕС, Канады, России и Австралии.

Как сообщается на сайте ВТО, экспорт украинского зерна составил 10,7% от мировых продаж, а экспорт пшеницы и пшеничной муки - 9,5%.

Кроме того, по данным ВТО, в 2007 году Украина была шестой по экспорту семян масличных культур и обезжиренного сухого молока и седьмой по экспорту сыра.

На заседании Комитета ВТО по сельскому хозяйству 19 ноября было отмечено, что за последние 20 лет глобальный экспорт сельскохозяйственных товаров утроился, а в последнее время такие страны, как Беларусь, Индия, Китай, США, Украина и Чили, совершили прорыв по экспорту продовольственных товаров.