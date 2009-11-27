Томахин назначен замглавы Госкомзема

Кабинет министров Украины назначил Михаила ТОМАХИНА заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Об этом говорится в правительства №1403-р от 25 ноября т.г., размещенном на Правительственном портале.

До этого М.ТОМАХИН занимал должность заместителя начальника управления секретариата Кабинета министров по земельным вопросам, заведующего сектором по вопросам реформирования земельных и имущественных вопросов.