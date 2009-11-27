Томахин назначен замглавы Госкомзема
17:38, 27 ноября 2009Агро
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Распоряжение Кабмина
Кабинет министров Украины назначил Михаила ТОМАХИНА заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.
Об этом говорится в правительства №1403-р от 25 ноября т.г., размещенном на Правительственном портале.
До этого М.ТОМАХИН занимал должность заместителя начальника управления секретариата Кабинета министров по земельным вопросам, заведующего сектором по вопросам реформирования земельных и имущественных вопросов.
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