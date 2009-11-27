АМК разрешил «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД» купить имущественный комплекс
19:43, 27 ноября 2009Агро
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У ООО «Азовлизинг»
Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД» (Киев) на приобретение активов в виде целостного имущественного комплекса, который принадлежит ООО «Азовлизинг» (Запорожская обл.).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
Согласно сообщению, «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД» осуществляет деятельность по покупке-продаже зерновых и масличных культур.
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