В Кировоградской обл. реализация продукции сократилась

В Кировоградской области в январе-октябре 2009 года общий объем продаж по всем каналам реализации составил 6 млрд. 242,4 млн. грн., что на 16,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, в структуре общего объема продаж розничный товарооборот предприятий – юридических лиц составил 47,1%, предприятий-физлиц – 39,6%, оставшаяся доля приходится на организованные рынки по продаже сельхозпродукции и неформальные рынки.

Оборот розничной торговли за 10 месяцев т.г. составил 6 млрд. 111,2 млн. грн., что на 16,3% меньше прошлогоднего показателя. При этом объем розничного товарооборота предприятий-юрлиц составил 2 млрд. 941 млн. грн., что на 23,3% меньше, чем за 10 месяцев 2008 года.

Оборот ресторанного хозяйства за отчетный период снизился на 10,9% и составил 131,2 млн. грн.

Объем розничного товарооборота из расчета на одного человека составил в среднем 286,37 грн. в месяц.