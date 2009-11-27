Fozzy Group откроет три супермаркета «Сільпо»

Fozzy Group 27-29 ноября этого года откроет три супермаркета «Сільпо» в Киеве, Харькове и Энергодаре (Запорожская обл).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, магазин в Киеве станет уже 40 торговой точкой сети в столице. Торговая площадь магазина составляет около 900 кв. м., ассортимент включает около 10 тыс. единиц товаров.

В Харькове откроется седьмой супермаркет «Сільпо». Магазин предложит ассортимент из порядка 16 тыс. единиц товара на площади 1092 кв. м.

Супермаркет «Сільпо» в Энергодаре будет вторым супермаркетом сети в городе. На торговой площади магазина в 530 кв. м разместятся 6200 наименований продукции.

Справка УНИАН. Торговая сеть «Сільпо» – сеть продовольственных супермаркетов в Украине. Супермаркет «Сільпо» – это магазин самообслуживания, ассортимент которого насчитывает до 20 тыс. наименований продуктов питания и сопутствующих товаров в зависимости от величины торговой площади магазина.

Fozzy Group развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты Fozzy, «магазины у дома» «Фора» и «Буми», аптеки «Будь здоровий», фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка», персональная электроника «Ringoo».

Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group – Нежинский консервный завод, птицефабрика ООО ПКФ «Варто». Ресторанный бизнес – чешские ресторации «У хромого Пола» и «Старомак», рестораны Prad-A-Café, Liquor и La Bodeguita del Medio.