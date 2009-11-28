«Херсонстандартметрология» забраковала почти всю рыбу

Государственное предприятие «Херсонстандартметрология» за 10 месяцев 2009 года забраковало почти всю проверенную рыбную продукцию.

Об этом УНИАН сообщили в ГП «Херсонстандартметрология».

Согласно сообщению, сотрудники «Херсонстандартметрологии» во время производства, хранения и оптовой реализации проверили 54,04 тонны рыбной продукции стоимостью 287,266 тыс. грн.

Из-за несоответствия рыбных продуктов требованиям нормативной документации было забраковано 52,062 тонны (96%) проверенной продукции на сумму 256,305 тыс. грн.

Также сообщается, что проверке подверглись 11 предприятий, на каждом из которых выявлены нарушения качества рыбной продукции.

Так, на большинстве предприятиях рыбной отрасли Херсонской области нет лабораторий по проверке качества продукции.

За нарушения была запрещена реализация 12 наименований и 9 партий рыбопродуктов, предприятия оштрафованы на 28,88 тыс. грн., 9 должностных лиц привлечены к административной ответственности.