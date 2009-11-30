Членом правления "Винницарыбхоза" назначена Брилянт

Акционеры СОАО "Винницарыбхоз" назначили членом правления Ирину БРИЛЯНТ. Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно решению общего собрания акционеров Общества от 27 ноября 2009 г., уволен в связи со смертью член правления Иосиф Рудковский (доля в уставном капитале - 0,001%).

Вместо него членом правления назначена И.БРИЛЯНТ, сроком на 5 лет (акциями предприятия не владеет).

Справка УНИАН. СОАО "Винницарыбхоз" расположено в с. Якушинцы Винницкого района на территории рыбного хозяйства им. Фабрициуса. Предприятие было основано в 1930 году. В структуру СОАО "Винницарыбхоз" входят 8 дочерних предприятий, которые являются юридическими лицами.

Основные виды продукции и услуг, которые предоставляет "Винницарыбхоз": ведение рыбного хозяйства, рыбохозяйственной мелиорации, воспроизведение и рациональное использование водных живых ресурсов. Общество разводит товарную рыбу и рыбопосадочный материал (зарыбок).

СОАО "Винницарыбхоз" 2008 год завершило с убытком 0,263 млн. грн. против 0,096 млн. грн. прибыли в 2007 году., сократив чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 4,78%, или на 0,344 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 6,846 млн. грн.

20,389% акций принадлежит СОАО "Винницарыбхоз", 50,127% - ООО "Хвиля" (Винницкая обл.) и 25% - ООО "КиевРусьГаз" (г. Киев).