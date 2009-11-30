Минюст вернул ГНАУ приказ об изменениях в расчете сельскохозяйственного налога
12:42, 30 ноября 2009Агро
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Без государственной регистрации
Министерство юстиции Украины вернуло по просьбе Государственной налоговой администрации без государственной регистрации приказ о внесении изменений в Порядок расчета фиксированного сельскохозяйственного налога.
В приказе Минюста (от 24 ноября т.г.№2271/5), которым располагает УНИАН, говорится: «Вернуть без государственной регистрации для доработки приказ Государственной налоговой администрации Украины от 10 ноября 2009 года №624 „О внесении изменений в Порядок расчета фиксированного сельскохозяйственного налога и заполнения формы расчета” сроком на 1 месяц».
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