Минюст вернул ГНАУ приказ об изменениях в расчете сельскохозяйственного налога

Министерство юстиции Украины вернуло по просьбе Государственной налоговой администрации без государственной регистрации приказ о внесении изменений в Порядок расчета фиксированного сельскохозяйственного налога.

В приказе Минюста (от 24 ноября т.г.№2271/5), которым располагает УНИАН, говорится: «Вернуть без государственной регистрации для доработки приказ Государственной налоговой администрации Украины от 10 ноября 2009 года №624 „О внесении изменений в Порядок расчета фиксированного сельскохозяйственного налога и заполнения формы расчета” сроком на 1 месяц».