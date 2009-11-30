В Житомирской обл. среднесуточный надой молока от коровы составил 5,4 кг

В сельхозпредприятиях Житомирской области за 10 месяцев года среднесуточный надой молока от коровы составил 5,4 кг - на 1,2 кг. больше прошлогоднего показателя.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.

Уточняется, что наивысший этот показатель - в хозяйствах Ружинского района - 10,2 кг, что на 2,9 кг больше аналогичного показателя 2008 года , а также Попельнянского - 9 5 кг (+1,7 кг), и Любарского районов - 7,6 кг (+ 1,1 кг).