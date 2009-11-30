Поздние зерновые собраны с 97% площадей

В Житомирской области по состоянию на 26 ноября во всех категориях хозяйств поздние зерновые культуры собраны с площади в 387,2 тыс. га., что составляет 97% запланированных к уборке площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.

Собрано 1 млн. 194 тыс. тонн зерна нового урожая, что на 88 тыс. тонн (на 8%) больше аналогичного прошлогоднего показателя. При этом урожайность составила 30,8 ц/га.

Отметим, в области под урожай следующего года уже провели обработку грунта под зябь на площади в 257,8 тыс. га, что на 13,2 тыс. га больше, чем на 26 ноября 2008 года.