СП: Акциз на сигареты надо увеличить

В Секретариате Президента Украины считают, что акциз на сигареты должен расти постепенно и предсказуемо. Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

«Акциз на табачные изделия необходимо повышать постепенно, чтобы производитель мог подготовиться, переориентировать производство. Не случайно сообщения о массовом характере контрабанды сигарет в Украину появились именно после последнего повышения табачных акцизов», – считает Р.ЖУКОВСКИЙ.

Вместе с тем он отмечает, что в настоящее время контрабандные сигареты вытесняют с рынка сигареты низкой ценовой категории. «Таким образом, контрабандную табачную продукцию покупают именно те люди, которых мы пытаемся отвадить от курения повышением акциза, – прежде всего, молодежь», – объясняет Р.ЖУКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2009 г. Президент Украины наложил вето на законопроект №4707, который повышал адвалорную ставку акциза на сигареты с 20 до 36%, фиксированную – с 60 до 80 грн. за 1000 шт. на сигареты с фильтром. Как заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК „предпринимать повышение в конце года акцизных ставок - шаг необдуманный и неподготовленный”. А.ШЛАПАК напомнил, что „акцизы на табачные изделия в этом году уже дважды повышались, и это привело к сокращению производства в этой отрасли. Следовательно, очередное повышение акцизов усилит удар по производителю и повлечет приток дешевой контрабандной продукции из соседних стран”. Также, по мнению представителя Секретариата, предложенные в законопроекте изменения напрямую противоречат Закону Украины „О системе налогообложения”.

В соответствии с действующим Законом Украины „О ставках акцизного сбора на табачные изделия”, с 1 января 2010 г. фиксированная часть и минимальная налоговая нагрузка акцизного сбора на табачные изделия будут проиндексированы на уровень инфляции, то есть на 15% (рост индекса потребительских цен с июня в 2008 г. по июня в 2009 г.).

Как показала проверка Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики, которая проходила с 23 сентября по 5 ноября 2009 г., за последних полтора года контрабанда сигарет в Украину из Российской Федерации и Молдовы выросла в 20 раз. За этот период доля контрабандной продукции увеличилась с 1% до почти 20%. Как сообщает Госстандарт, во многих случаях торговля контрабандными сигаретами имеет организованный, часто криминальный характер. При этом содержание никотина, смол, других вредных веществ часто превышает стандарты, установленные украинским законодательством.

Факт увеличения контрабанды и нелегального производства сигарет признало и Министерство внутренних дел.