Глобальное потепление положительно повлияет на агроотрасль Украины

На начальном этапе глобальное потепление изменит определенные условия нашего земледелия и может быть благоприятным. Такое мнение высказала представитель экологической организации Украины Анна Голубовская-Онисимова, сообщает АПК-Информ.

«В ближайшее время могут создаться более благоприятные условия для битвы за урожай. Однако же общая эффективность обработки в Украине намного ниже, чем в мире в целом, в 5-6 раз», - отметила А.Голубовская-Онисимова.

По мнению экспертов, в начале глобального потепления в случае повышения температуры воздуха на 2°С изменятся естественные зоны, и территория нашего государства выйдет из зоны рискованного земледелия, в которой ныне находится две трети обрабатываемых земель Украины.

Кроме того, из-за изменения климата урожай зерновых в Латинской Америке может сократиться на треть. И тогда для Украины откроются новые рынки сбыта зерна. Но для успеха надо усовершенствовать методы обработки полей.