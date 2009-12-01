В США завершается уборка соебобов

По данным NASS USDA на 30 ноября, в восемнадцати американских штатах, крупнейших региональных производителях кукурузы, урожай собран с 79% посевных площадей кукурузы (94% на ту же дату в прошлом году и 97% на ту же дату в среднем за последние пять лет), сообщает Зерно он-лайн.

Уборка соебобов подходит к концу. В восемнадцати американских штатах, крупнейших региональных производителях сои, обмолочено 96% посевных площадей соебобов (98% и 97%).

Посевы озимой пшеницы размещены на 96% от запланированной площади сева (98% и 98%). 13% посевов пшеницы в восемнадцати штатах, в которых в прошлом году было засеяно 87% от всей площади сева озимой пшеницы, находятся в отличном состоянии (13% на прошлой неделе), в хорошем – 50% (51%), в удовлетворительном – 31% (30%), в плохом – 5% (5%) и в очень плохом – 1% (1%).