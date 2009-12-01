В Европе повышаются цены на пшеницу

Европейские биржи пшеницы среагировали, как обычно, на рост котировок фьючерсов пшеницы в Чикаго. Кроме того, поддержка пришла со стороны рынка соя-бобов, который вырос на активизации экспортного спроса. Реальное же состояние европейского рынка пшеницы не может служить оправданием повышения цен, считают эксперты, сообщает Зерно он-лайн.

Январские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 0,50 евро до 131,50 ?/тонна (197,89 $/тонна).

Январские котировки фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE выросли на 0,40 фунта до 108,00 £/тонна (178,95 $/тонна). На внутреннем рынке страны оживился спрос на фуражную пшеницу в целях переработки на биотопливо.