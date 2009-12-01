Аграрии Харьковской области обеспечены минудобрениями на 44%

Сельскохозяйственные предприятия Харьковской области обеспечены минеральными удобрениями на 44% от потребности.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По состоянию на 30 ноября хозяйствами области закуплено 37,6 тыс. т минеральных удобрений при потребности для проведения весеннего комплекса полевых работ под урожай 2010 года в 86,4 тыс. т.

В.ЗВЕРЕВ отметил, что более чем на 100% минеральными удобрениями обеспечены хозяйства Лозовского (157%), Красноградского и Первомайского (105%) районов области.

По словам заместителя губернатора, сельскохозяйственные предприятия Харьковской области продолжают закупку минеральных удобрений.