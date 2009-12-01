В Украине сократилось потребление пива

Мониторинг розничной торговли за период февраль – октябрь 2009 г. показал, что объем рынка пива сократился на 19.7% в литровом и 1.5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., сообщает Агро Перспектива.

При этом в октябре 2009 г. по сравнению с октябрем 2008 г. рынок снизился на 14.5% в натуральном выражении, однако вырос на 11.2% в денежном. Средняя цена за 0,5 литра в октябре 2009 г. по сравнению с октябрем 2008 г выросла на 1,08 грн. или 32,1%. Исследование проводилось компанией MEMRB-IRI по категории “Пиво, за исключением пива на разлив и кегового пива”. Мониторинг охватывает все городское население Украины и проводится в торговых точках.