В Беларуси отпускные цены на молоко повышены на 1%

Предельные отпускные цены на молоко, кефир, сметану, творог в Беларуси повышены на 1%, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе министерства экономики, сообщает Агро Перспектива.

Постановлением министерства N180 «повышены предельные отпускные цены на молоко, кефир, сметану, творог на 1%, при этом экономически обоснованное увеличение отпускных цен на данные молочные товары будет осуществляться молокоперерабатывающими организациями не более чем 0,5% за один месяц», — сообщили в пресс-службе. Постановление вступило в силу с 28 ноября. В Минэкономики пояснили, что повышение предельных отпускных цен вызвано «объективным увеличением затрат на производство молока в осенне-зимний период и увеличения закупочных цен на молоко, закупаемое у сельских товаропроизводителей». Как сообщалось, с 18 ноября текущего года в среднем на 10% в Беларуси повышены закупочные цены на молоко для госнужд.