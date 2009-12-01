Аграрный потенциал Украины один из наибольших в мире

13:19, 01 декабря 2009
Агро
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Считают в ЕБРР

Заведующий  агропромышленным комплексом Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) Жиль Меттеталь заявил сегодня на встрече в Минагрополитики Украины о том, что аграрный потенциал Украины является одним из наибольших в мире и  ЕБРР способствует реализации этого потенциала, сообщает УкрАгроКонсалт

 

В 2009 году банк предоставил кредитов на 200 млн.евро украинским аграрным предприятиям. В основном для развития экспортной логистики зерна.

 

В следующем году уровень кредитов предполагается примерно на таком же уровне.

 

Господин Меттеталь отметил, что формирование рынка земли, улучшение макропоказателей Украины будет способствовать развитию еще большего сотрудничества  с украинским аграрными предприятиями.

 

 

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