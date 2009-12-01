Сахар в мире может подешеветь на этой неделе

Котировки фьючерсов на сахар-сырец могут снизиться на этой неделе, поскольку после слишком длительного подъема цены сейчас не отражают прогноз поставок и спроса, сообщает АПК-Информ .

Пять из 11 опрошенных агентством трейдеров, брокеров и аналитиков прогнозируют уменьшение стоимости сахара-сырца и белого сахара и четверо - рост. Еще два респондента не ожидают существенного изменения цен на предстоящей неделе.

Мнения относительно тенденции изменения стоимости белого сахара разделились: четыре респондента прогнозируют повышение и столько же - снижение. Еще трое участвовавших в опросе не ожидают, что колебания цен на этой неделе будут сильными.

На прошлой неделе подорожание обоих видов сахара прогнозировало большинство опрошенных, и их прогнозы оправдались. Стоимость сахара-сырца выросла на 1,3% - до 22,77 цента за фунт, что стало рекордным недельным повышением с 16 октября. Цена белого сахара увеличилась на 3,5% и достигла $618,4 за тонну.

В ходе торгов 30 ноября белый сахар в Лондоне демонстрирует снижение впервые за шесть торговых сессий. Контракты с поставкой через три месяца подешевели на LIFFE на 1,3% - до $610,7 за тонну.

"Есть некоторая слабость из-за технических факторов и фиксации прибыли", - отмечает трейдер Sucden Financial Ltd. Уильям Аджадж.