В Египте условия торговли пшеницей стабилизируются

Согласно сообщениям операторов рынка, экспортеры пшеницы очень надеются на то, что новые условия импорта зерновых в Египте сделают процесс проведения тендеров более предсказуемым, нежели когда это было после нескольких скандалов, связанных с качеством импортной пшеницы, которые привели к ужесточению контроля, сообщает АПК-Информ.

Египетские власти утверждают, что изменения в политике импорта пшеницы в текущем году, в частности в вопросах качества продукции, размеров грузовых партий и процедуры проверки при закупке на международных тендерах, ставит всех экспортеров в равные условия. Это вызвало нескрываемое одобрение у большинства европейских трейдеров, уставших работать в условиях неопределенности относительно торговли пшеницей в Египте на протяжении столь длительного периода времени (с мая 2009 г.).

В то же время, поставщики причерноморской пшеницы не так сильно обрадовались новым правилам, поскольку был ужесточен показатель предельно допустимого содержания зерен, поврежденных клопом-черепашкой, составивший 1%, тогда как ранее он был на уровне 2%. Это значит, что большая часть зерна из России и Украины не пройдет по условиям тендеров, поскольку данный показатель составляет соответственно 2,8% и 4,6%.

По мнению европейских экспортеров, пересмотр процедуры импорта пшеницы Египтом был частью спланированной политики государственного оператора GASC, поскольку вновь назначенный вице председателем компании Н.Номани хотел показать, что он предпринимает конструктивные меры по контролю над качеством зерна и повышению конкуренции среди поставщиков на тендерах.

Импорт пшеницы в Египет имеет очень важное значение для реализации социальной программы по предоставлению субсидий на хлеб, которая помогает выжить миллионам людей с низким уровнем дохода, а также снизить политическую нестабильность в стране.