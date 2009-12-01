УКАБ: АПК пережить кризис помогли внутренние резервы

Залогом относительно успешного функционирования АПК Украины в течение последнего года, стал тот факт, что большинство предприятий смогли найти внутренние резервы для нивелировки вызовов финансово-экономического кризиса. Об этом заявил президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса, комментируя результаты работы аграрных предприятий в 2009 году, сообщает Зерно он-лайн.

"В каждом отдельном случае рецепт был свой, - детализирует А.Лисситса. – Начиная от наличия финансовых резервов прочности и заканчивая сокращением штата в отдельных случаях. Но один из основных факторов – это системная оптимизация работы аграрных компаний, направленная на повышение эффективности деятельности".

По расчетам УКАБ, средняя эффективность работы сельхозпредприятий даже после этого не превышает 40-50%. Следовательно, констатирует А.Лисситса, и в настоящий момент большинство предприятий используют не все резервы, которые существуют как в технологической, так и в организационной плоскости.