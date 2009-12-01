В Туркменистане завершается сев озимой пшеницы

В Туркменистане подошел к завершению сев озимой пшеницы. В общей сложности было засеяно более чем 850 тысяч гектаров. В основном – это пшеница местных сотов: "Сахра", "Ёлотен-1", "Джуван", сообщает Зерно он-лайн.

В следующем году планируется собрать в Ахалском велаяте 450 тысяч тонн пшеницы, в Марыйском – 380 тысяч тонн, в Балканском – 120 тыс. тонн, в Лебапском велаяте – 350 тыс. тонн, в Дашогузском – 300 тыс. тонн, отмечает ТУРКМЕНинформ.

Отметим, что основную часть семян составляют отечественные сорта пшеницы, такие как «Елотен-1», «Сахраи», «Джуван», а также завезенные из Ставропольского края Российской Федерации «Юбилейная-100» и «Батько», хорошо зарекомендовавшие себя в местных почвенно-климатических условиях.

Напомним, что в 2009 году собрано более 1,2 миллиона тонн зерна вместо запланированных 1,6 миллиона тонн.