Дефицит сырья не позволяет насытить внутренний рынок масла

Из-за дефицита сырья украинские производители молокопродуктов не могут заполнить внутренний рынок масла. Такое мнение директора департамента торговли и производства группы компаний «Агрополис» (ТМ «Щедрый вечер») Виктора СМИРНОВА сообщила УНИАН пресс-служба компании.

«Мы в состоянии увеличить производство продукции в несколько раз, но следует учитывать тот факт, что сейчас многим производителям в Украине не хватает сырья. Основной причиной данной тенденции является снижение поголовья коров, которое за последние десять месяцев 2009 г. уже снизилось на 4,5%. Также осенний период характеризуется сезонностью в производстве молока. Каждый год, начиная с середины сентября, предложение молока на рынке падает в среднем на 35%, а пик дефицита сырья наиболее остро ощущается в декабре», - сказал В.СМИРНОВ.

В компании напомнили, что по данным Союза молочников Украины, импорт сливочного масла за последние 9 месяцев 2009 г. составил около 15 тыс. тонн на сумму около 38 млн. долл. Основным импортером масла выступила Республика Беларусь – 13 тыс. 971 тонна на сумму около 36 млн. долл. Также на украинский рынок импортируется продукция из стран Западной Европы.