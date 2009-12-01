Тернопольщина завершила уборку сахарной свеклы

Аграрии Тернопольской области завершили уборку сахарной свеклы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, в целом собрано 1,028 млн. т свеклы с площади 33 тыс. га. Средняя урожайность составляет 311 ц/га.

М. ДЕРМАНСКАЯ отметила, что урожайность по сравнению с прошлым годом снизилась почти на 25%. «Было очень жаркое лето и осень, и у корня не было возможности расти», – объяснила причины уменьшения урожайности М. ДЕРМАНСКАЯ.

По ее данным, самая высокая урожайность зафиксирована в Тернопольском районе – 414 ц/га, Теребовлянском – 376 ц/га, Густинском – 339 ц/га.

Более низкая урожайность в этом году отмечена в южных районах, где погода была более жаркой, – Борщовском (226 ц/га) и Чертковском (260 ц/га).

Самая же низкая урожайность зафиксирована в Збаражском районе (194 ц/га). Как объяснила М. ДЕРМАНСКАЯ, там сроки посева свеклы пришлись на более позднее время, поэтому сухая жаркая пора для них наступила раньше, в результате подкормка не дала результатов.