Украина в текущем МГ экспортировала почти 11,5 млн. т зерна

Украина с начала текущего маркетингового года (с июля по ноябрь 2009 г.) экспортировала 11 млн. 338 тыс. тонн зерна, что на 736 тыс. тонн превышает аналогичный показатель прошлого года.

Такие оперативные данные УНИАН предоставили в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что на 30 ноября т.г. Украина экспортировала 5,7 млн. тонн пшеницы, 3,5 млн. тонн ячменя и 1,9 млн. тонн кукурузы.

Кроме того, экспорт рапса составил 1,4 млн. тонн

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагрополитики, экспорт зерновых культур в 2009/2010 МГ возможен на уровне 16,7 млн. тонн.