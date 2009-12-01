Украина экспортирует в 2009-2010 МГ 20 млн. т зерна

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует экспорт зерна в 2009-2010 маркетинговом году (июль-июнь) в объеме 20 млн. тонн.

Такие объемы предусмотрены в прогнозном балансе спроса и предложения зерна на 2009-2010 маркетинговому год.

Согласно балансу, предложение зерна в Украине в 2009/10 МГ составит 53,8 млн. тонн, при этом внутреннее производство прогнозируется на уровне 46,2 млн. тонн, а общая потребность внутреннего рынка оценивается в 47,3 млн. тонн. Из них на пищевые потребности – 6,8 млн. тонн, на семена – 3,1 млн. тонн, на корм скоту – 15 млн. тонн, на непищевую переработку – 2 млн. тонн и на экспорт – 2 млн. тонн.

При этом на конец 2009-2010 МГ ожидаются остатки в объеме 6,5 млн. тонн.