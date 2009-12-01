Полтавщина в этом году произведет 300 тыс. т сахара

Полтавская область в этом году произведет 300 тысяч тонн сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Полтавской областной госадминистрации Иван БЛИЗНЮК.

«Если вся Украина произведет 1 миллион 200 тысяч тонн, то это 25%. Ранее в Украине доля полтавского сахара составляла каждую пятую тонну. Видим, что сейчас можно говорить, что каждая четвертая тонна сахара производится на Полтавщине», - сказал И.БЛИЗНЮК.

Он также заявил, что с каждым годом в Полтавской области увеличиваются посевные площади под сахарную свеклу.

«Производство сахара стало интересным делом. Почему? Потому что за него платят деньги. И сахаром начали заниматься. В этом году почему цена на сахар высока? Потому что в этом году собираем меньший урожай, чем в прошлом году. И рынок сразу на это отреагировал. Так. по Украине меньшие площади засеяли сахарной свеклой и собрали чуть меньший урожай. И поэтому цена на сахар поднялась », - заявил И.БЛИЗНЮК.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Полтавской области площади посева сахарной свеклы немного уменьшились, по сравнению с прошлым годом, и составляют 55,7 тыс. га, из которых по сельскохозяйственным предприятиям – 48,3 тыс. га. В этом году 1,3 тыс. га свеклы погибло из-за неблагоприятных погодных условий.

В октябре т.г. начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации Александр СЕНЬ заявлял, что в области в этом году планируется произвести около 250 тысяч тонн сахара.