Кабмин установил минимальные цены на продукцию животноводства

Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 ноября 2009 г. №1248 установил на 2010 г. минимально допустимые цены на продукцию животноводства, в частности на молоко, крупный рогатый скот, свиней и шерсть, сообщает АПК-Информ.

Согласно соответствующему постановлению Кабмина, минимальные цены на молоко экстра и высшего сорта на 2010 г. составляют 2,6 тыс. грн/т, 1 сорта – 2,5 тыс. грн/т, 2 сорта – 2,12 тыс. грн/т.

Минимальная цена крупного рогатого скота установлена в размере 13,35 тыс. грн/т, свиней – 12,3 тыс. грн/т, шерсти – 21 тыс. грн/т.

Все установленные цены не учитывают НДС.