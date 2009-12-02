Казахстан планирует расширять географию экспорта зерна

Казахстан рассматривает возможность покупки одного из черноморских портов с целью расширения географии экспорта казахстанского зерна. Об этом на заседании правительства РК 1 декабря сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Акылбек Куришбаев, сообщает АПК-Информ.

По его мнению, покупка морского порта и структуры в порту позволит казахстанскому зерну выйти через Черное море на рынки других стран.

Напомним, что экспортный потенциал Казахстана в 2009/10 МГ оценивается в 10 млн. тонн зерна, а через порты Черного и Балтийского морей планируется экспортировать около 2 млн. тонн зерна.