Низких цен на сахар в Украине в 2010 году не будет

Низких цен на сахар в Украине в 2010 г. не будет. Об этом сообщил 1 декабря председатель набсовета ОАО "Сахарный союз "Укррос" Сергей Федоренко на пресс-конференции в пресс-центре РБК-Украина. Он пояснил, что в 2009/10 МГ дефицит сахара на внутреннем рынке Украины составит 250-400 тыс. тонн, сообщает АПК-Информ.

Он отметил, что в результате непродуманной политики государства посевные площади под сахарную свеклу в 2008 г. сократились в 2 раза по сравнению с 2006 г., в результате чего валовой сбор сахарной свеклы в 2009 г. уменьшился также в 2 раза - до 10 млн. тонн. В связи с этим прогноз производства сахара в 2009/10 МГ определен в 1,3 млн. тонн при внутреннем потреблении 1,7 млн. тонн в год. "Минэкономики все время говорит о каких-то переходящих запасах в 400 тыс. тонн сахара. Но где они, эти запасы? Их нет", - подчеркнул он.

С.Федоренко отметил, что часть сахара для восполнения дефицита можно завезти из Беларуси. "Но это не будут большие объемы, потому что если завозить его по 550-600 долл./т, здесь он будет в опте по 6500-7000 грн/т. Но белорусам выгоднее везти свой сахар в Российскую Федерацию, где тоже есть его дефицит и где цена еще выше - 1000 долл./т", - сказал он. Председатель набсовета сахарного союза "Укррос" уточнил, что при оптовой цене 6500-7000 грн/т розничная цена сахара составит 8500-9000 грн/т.

По мнению С.Федоренко, выходом из ситуации является установление правительством дополнительной квоты на ввоз 250 тыс. тонн сахара-сырца по льготной пошлине 2%.

По данным Минагрополитики Украины, по состоянию на 25 ноября в Украине было переработано 8,37 млн. тонн сахарной свеклы и произведено 1,154 млн. тонн сахара.