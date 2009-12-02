«Бисквит-Шоколад» вывел на рынок шоколадные батончики

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, вывела на рынок новые шоколадные батончики ТМ «Choco–Luck». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что компания приступила к производству шоколадных батончиков на основе нуги и арахиса и в ближайшее время планирует вывести на рынок еще два аналогичных изделия – с добавлением цукатов и «взорванных» злаковых культур.

Как сообщил директор кондитерской фабрики «Харьковчанка» Владимир Домбровский, на мощностях которой налажено новое производство, ситуация на национальном рынке батончиков сегодня характеризуется двумя противоречащими друг другу тенденциями. «С одной стороны, можно говорить о том, что данный сегмент, имеющий хорошую рекламную поддержку, перенасыщен продукцией, в первую очередь, импортного происхождения. С другой стороны, ассортимент предложения не так уж широк. «Марс», «Сникерс», «Пикник», «Лион» - основные товары, продукты же нескольких украинских производителей, которые тоже представлены в этом секторе, гораздо менее известны. Мы считаем, что сейчас, в период кризиса, когда импортные товары значительно подорожали, самое время выйти с новым предложением в данном сегменте, который, как мы видим на примере российского рынка, в 2008-2009 годах рос быстрее других», - отметил он.

Выпуск новой продукции стал возможен с вводом в эксплуатацию в первом квартале текущего года новой высокотехнологичной линии по производству нуги мощностью около 20 тонн продукции в сутки и стоимостью более 2,5 млн. евро.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка». Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль – 34,5 млн. грн., объем выплаченных налогов и обязательных платежей - 62 млн. грн., объем производства в натуральном выражении - 57,4 тыс. тонн кондитерских изделий.

Корпорация поставляет кондитерские изделия более чем в 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года - около 30%.