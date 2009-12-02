РФ ратифицировала соглашение о торговле на единой таможенной территории

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О ратификации соглашения о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран». Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба главы государства, сообщает АПК-Информ.

Федеральный закон принят Государственной Думой 20 ноября 2009 г. и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2009 г.

Федеральным законом предусматривается ратификация соглашения о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран, подписанного в Москве 9 июня 2009 г.

Соглашением устанавливается порядок введения и применения в рамках единой таможенной территории Евразийского экономического сообщества запретов и ограничений на ввоз или вывоз отдельных видов товаров государствами-участниками Таможенного союза при торговле с третьими странами.