Госкомрезерв Украины намерен продать почти 2 тыс. т зерна

Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву на аукционе 21 декабря т.г. намерен продать 1,955 тыс. тонн зерна (рожь, ячмень, пшеница и семена подсолнечника). Об этом говорится в объявлении Госкомрезерва.

Стоимость зерна сельхозкультур, предлагаемых к продаже, составляет 1926,145 тыс. грн.

Материальные ценности государственного резерва реализуются на условиях ЕХW (франко-склад места хранения), Инкотермс в редакции 2000 г.

Конечный срок предоставления заявок на участие в аукционе – 18 декабря 2009 г.