Украина экспортировала 11,3 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего МГ (июль 2009 г. – июнь 2010 г.) и по состоянию на 30 ноября 2009 г. экспортировала 11,3 млн. тонн зерна, что на 7% больше по сравнению с аналогичной датой 2008 г., говорится в информации Министерства аграрной политики, сообщает АПК-Информ.

По данным Минагрополитики, в том числе экспорт пшеницы за этот период составил 5,7 млн. тонн против 5,6 млн. тонн за соответствующий период прошлого года, ячменя - 3,54 млн. тонн против 4,2 млн. тонн, кукурузы - 1,93 млн. тонн и 0,742 млн. тонн соответственно.

Согласно информации Министерства, с начала текущего МГ Украина также экспортировала 1,4 млн. тонн рапса, что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2008/09 МГ.

По уточненным балансам Минагрополитики, урожай зерна в 2009 г. составит почти 46,2 млн. тонн (в весе после доработки) против прошлогодних 53,3 млн. тонн. Экспорт зерна в 2009/10 МГ прогнозируется на уровне 20 млн. тонн, тогда как в минувшем МГ Украина поставила на внешние рынки рекордные 25,2 млн. тонн.