Украина намолотила 47,8 млн. тонн зерна

Украина по состоянию на 30 ноября собрала 47,8 млн. тонн зерна, что на 12,2% меньше, чем на аналогичную дату 2008 г., говорится в информации Министерства аграрной политики, сообщает АПК-Информ.

Согласно данным Министерства, аграрии собрали зерновые и зернобобовые на 15,3 млн. га, что составляет 99% от плана.

Средняя урожайность этих культур по стране составляет 31,2 ц/га, тогда как к концу ноября 2008 г. – 35,9 ц/га.

В том числе намолот пшеницы составляет 21,6 млн. тонн против прошлогодних 26,7 млн. тонн, ржи – 1 млн. тонн, что практически соответствует показателю прошлого года, ячменя – 12,7 млн. тонн (в 2008 г. – 13,4 млн. тонн).

По уточненным балансам Минагрополитики, урожай зерна в 2009 г. составит почти 46,2 млн. тонн (в весе после доработки) против прошлогодних 53,3 млн. тонн.