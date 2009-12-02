Украина может в 2 раза увеличить производство сельхозпродукции

По подсчетам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Украина в состоянии увеличить в 2 раза производство основной сельхозпродукции без вреда для окружающей среды. Об этом сообщил сегодня на заседании "круглого стола" директор по агробизнесу ЕБРР Жиль Меттетал, сообщает АПК-Информ.

"Украина вместе с югом России и Казахстаном занимает 12% мировых площадей сельхозземель, причем высокого качества. Однако производство зерновых в этих регионах составляет лишь 6% мирового производства, а мяса - 3%. Потому прогнозы очень оптимистичны", - сказал Ж.Меттетал.

Как отметил представитель ЕБРР, данная отрасль очень привлекает международный бизнес, ведь, по его словам, Украина занимает третье место в мире по экспорту зерна после США и ЕС. "Однако я лично знаю, что представители многих компаний решили повременить с вложением капитала в украинский АПК из-за многочисленных проблем. Самое главное - это возмещение НДС, а также неурегулированный вопрос частной собственности на землю", - отметил представитель ЕБРР.