ЕБРР в 2010 г выделит на развитие АПК Украины 150-200 млн. евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не планирует снижать финансирование в 2010 г. развития агропромышленного комплекса (АПК) Украины. Об этом сообщил на "круглом столе" директор по агробизнесу ЕБРР Жиль Меттетал, сообщает АПК-Информ.

По его словам, сумма финансирования может составить 150-200 млн. евро. "Все будет зависеть от потребностей со стороны предпринимателей. Ведь именно они инициируют получение займов, потому сумма помощи может увеличиться либо, наоборот, уменьшиться, в зависимости от этих потребностей", - отметил Ж.Меттетал.

По его словам, в 2009 г. ЕБРР профинансировал проектов по развитию украинского АПК на сумму 200 млн. евро, а всего за годы сотрудничества с Украиной - на 1 млрд. евро.

По словам представителя ЕБРР, банк будет кредитовать те предприятия, которые демонстрируют прибыль и имеют международную финансовую отчетность. Ж.Меттетал также сообщил, что ЕБРР готов финансировать развитие инфраструктуры рынка земли в случае, если будет отменен мораторий на продажу земли сельхозназначения.