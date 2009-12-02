Регионы Украины закупили 94% зерна от общего плана

Регионы Украины по состоянию на 30 ноября текущего года закупили в собственные резервы 1,438 млн. тонн продовольственного зерна нового урожая, что составляет 93,9% от плана (1,531 млн тонн), сообщили в Министерстве аграрной политики Украины сообщает Зерно он-лайн.

Отмечается, что на аналогичную дату прошлого года в региональные резервы было закуплено 1,833 млн тонн зерна.

Также сообщается, что на 30 ноября т.г. на сертифицированные склады было поставлено 27 млн тонн зерна, в том числе пшеницы - 10,3 млн тонн (5,4 млн тонн - 1-5-го классов и 4,9 млн тонн - 6-го класса и некондиционную), 5,5 млн тонн ячменя, 4,8 млн тонн кукурузы и 246 тыс. тонн ржи.